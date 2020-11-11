الكويت ترفع سعر خام التصدير في ديسمبر

أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الأربعاء، أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية عند 40 سنتا للبرميل، دون متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع عشرة سنتات عن الشهر السابق.وتحدد سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في ديسمبر عند 70 سنتا للبرميل دون عمان-دبي، بانخفاض عشرة سنتات عن الشهر السابق.وتقرر أن يكون سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في ديسمبر، أقل 30 سنتا للبرميل عن عمان- دبي، دون تغيير عن الشهر السابق.