حصيلة كورونا في ألمانيا تتخطى 705 ألف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 705 ألف و687 حالة بعد تسجيل 18487 حالة جديدة.وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11767 بعد تسجيل 261 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.