محافظ مطروح يتفقد جهود سحب تراكمات مياه الأمطار (صور)

أجرى اللواء خالد شعب، محافظ مطروح، جولة ميدانية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بمنطقة شارعى 15 ومجمع الشيخ عطيوة بالكيلو 2 بمدينة مرسي مطروح؛ لتفقد جهود سحب تراكمات مياه الأمطار والاطمئنان على تيسير حركة المواطنين مع رفع مستوى الشوارع المنخفضة الرئيسية والجانبية.وطمأن محافظ مطروح الأهالي، خلال تفقده عددا من الشوارع الجانبية بشارع 15، بأنه لن يترك أى شارع إلا وسيتم رفع مستواه تباعا، بما لا يسمح مستقبلا بتراكم المياه، مع تنفيذ كل الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية الجيدة، منعا لتكرار السلبيات التى كشفت عنها موجة الطقس هذا الأسبوع، مع زيادة كميات مياه الأمطار والسيول بكميات غير مسبوقة منذ عقود.وأكد أنه سيتم حصر كل المخالفات والأضرار بكل مدينة، مع محاسبة المقصرين عن الأعمال السابقة، والإسراع في تنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين، خاصة إعادة الشيء لأصله واستكمال أعمال مد البنية التحتية والرصف، مشيرا إلى أنه لن يترك أى شارع أو منطقة إلا وسيتم أعمال إعادة تمهيد الشوارع الجانبية قبل الرئيسية بها.وأوضح أنه ستتم متابعة الأعمال وإصلاح الخسائر بأى مبنى متضرر، بالتنسيق مع مديرية الإسكان وتوفير مساكن إيواء عاجل للمتضررين، وإعادة الشيء لأصله بكل منطقة تباعا، وفقا للإمكانيات الموجودة، وتغطية وصلات شبكة الصرف الصحى، وفقا للمواصفات الفنية مع الإسراع بالأعمال الحالية بالشبكة.وتفقد محافظ مطروح أحد المنازل المتضررة من الأمطار، موجها بتقديم كل المساعدات مع إعادة تطهير خزان المياه وملئه بمياه جديدة، مضيفا أنه لن يترك أى مواطن متضرر إلا وسيتم تقديم يد العون له من المحافظة.وأكد أنه ستتم دراسة كافة المقترحات الخاصة بالاستفادة من مياه الأمطار مستقبلا ومنع إهدارها والاستغلال الأمثل لها، بما يعود بالنفع على الأهالي وفقا للرؤية العلمية السليمة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا متابعة مسار المياه بكل الأودية مع إعادة عمل السدود كمنطقة وادى الرمل والكيلو 4.ووجه محافظ مطروح الشكر لكل الجهود المبذولة من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف بمطروح والحماية المدنية، وتعاون الأهالي في تلك الأزمة التى مرت بسلام، دون أى أضرار كبيرة، مع استمرار الأعمال وتنسيقها وتوزيع الجهود بما يحقق سرعة إنجاز المهام وتحقيق السيطرة بجميع الأماكن، مؤكدا على المتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال بما يحقق المستوى الفنى المطلوب ورضا الأهالي مع توفير خدمات لائقة للمواطنين.