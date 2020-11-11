افتتاح صالون «أبيض-أسود» بمركز الجزيرة للفنون

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الفنان دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أعمال الدورة الخامسة ٢٠٢٠ لفعاليات صالون "أبيض-أسود" بمركز الجزيرة للفنون. قوميسير عام الصالون الفنان أمير الليثي. ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر الجاري.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.