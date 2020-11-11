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الثقافة

المستغانمى: المعجم التاريخى للغة العربية إضافة كبيرة لكل الناطقين بها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
الدكتور محمد صافي
الدكتور محمد صافي المستغانمي
أ.ش.أ
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قال الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إن إصدار المعجم التاريخي للغة العربية إضافة كبيرة لكل الوطن العربي والعالم الإسلامي والناطقين بلغة "ض".

وأضاف المستغانمي - في تصريح بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" - أنه تم إصدار المجلدات الثمانية من المعجم التاريخي للغة العربية والتي تشمل حرفي "الهمزة والباء" فقط، والتي تؤرخ لتاريخ المفردات وتعرض تطور وتحول معانيها ودلالات استخدامها عبر العصور.

وأوضح الأمين العام للمجمع اللغة العربية أن المعجم يكشف تطور المصطلحات عبر العصور، ويرصد تاريخ دخول الكلمات الجديدة المستحدثة في اللغة المستعملة، والكلمات التي اندثرت من قاموس الاستعمال مع ذكر الأسباب المؤثرة في ذلك، حيث يبحث عن تطور الكلمة عبر الزمان وعلى ألسن العرب وغيرهم من المتكلمين باللسان العربي منذ ما قبل الإسلام إلى اليوم.

وأشار إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية سيكون المرجع الأكبر الذي يعود إليه المثقفون والمتخصصون في جميع المجالات، ويعود إليه طلاب الجامعات والأكاديميون، والشعراء والأدباء ويحافظ على الذاكرة العربية من أقصى الجزيرة العربية شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا.

وأكد المستغانمي أن المعجم يعرض تاريخ نشأة العلوم والفنون؛ إذ يبحث في علوم اللسان العربي عن جميع العلوم التي نشأت تحت ظل البحوث اللغوية قديما وحديثا من نحو وصرف وفقه لغة ولسانيات وصوتيات وعلوم البلاغة والعروض وغيرها، ويتوقف عند المصطلحات التي ولدت ونشأت في رحاب هذه العلوم.

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