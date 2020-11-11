نشيد الإنشاد على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء اليوم٬ ندوة لمناقشة ديوان "نشيد الإنشاد الذي إلى سمر.. سفر الحرية" للشاعر أيمن صادق٬ والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ ويناقشه الناقد الدكتور أيمن تعيلب ويدير اللقاء الشاعر عبد المنعم سالم.وعن الديوان يقول الناقد الدكتور مدحت الجيار: هذا ديوانٌ خاص، له لغتهُ الخاصة ورؤيته الخاصة، أخذ على عاتقه لغة الكتاب المقدس باختزالها، وكثافتها، وقدرتها علي النفاذ إلى المشاعر والأفكار.وعلى الرغم من أن الشاعر متمرد على كل ما هو ثابت أو متخثر، فإنه ينشد الأناشيد لواحدته في مائة واثنين من الأناشيد الشعرية ذات الإيقاع المستمر لهذه الواحدة التي تتوازي مع الوطن حينًا ومع الحبيبة والابنة حينًا آخر، وهي التي تسعفه بالخيال والصور الشعرية الملفتة.