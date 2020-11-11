اليابان تعتزم ترتيب محادثات مع بايدن فى «الوقت المناسب»

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن اليابان سترتب محادثات هاتفية بين رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في "الوقت المناسب".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال كاتسونوبو كاتو أيضا خلال مؤتمر صحفي دوري "لم يتم اتخاذ قرار" بشأن المحادثات الهاتفية، وذلك ردا على سؤال عن تقرير إعلامي أشار إلى أن المحادثات ستجرى بحلول يوم غد الخميس.