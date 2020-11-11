المكسيك تسجل 5746 إصابة جديدة بكورونا و617 وفاة

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 5746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 978531 وإجمالي الوفيات 95842.ويقول مسؤولو الصحة إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.