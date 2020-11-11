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الثقافة

«صليب موسى» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:45 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء غدًا الخميس٬ حلقة نقاشية حول رواية "صليب موسى" للكاتب الشاب هيثم دبور٬ ويتناولها بالنقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.

وهيثم دبور كاتب صحفي وسينارست، له مجموعة من المؤلفات أحدثها رواية "صليب موسى" وأبرزها "أول مكرر"، "مادة 212"،، "بكره مش مهم الساعة كام"، "إشي خيال".

نال سيناريو فيلمه "العايش" جائزة ساويرس 2016 لأفضل سيناريو لم يتم إنتاجه بعد، حصل على جائزة مصطفى وعلي أمين عن أفضل موقع إخباري صحفي عام 2013، والقائمة القصيرة لجائزة ساويرس أفضل سيناريو 2014 عن سيناريو "فوتوكوبي"، وجائزة أحمد فؤاد نجم لنفس العام عن ديوانه "يأكلهن سبع عجاف".

ومن صليب موسى نقرأ: "ولماذا كل تلك النواهي؟ أولم تكن أغلب وصايا الرب العشر لكليمه موسى نواهي؟ ثماني تحديدًا. أو لم يفعلها مع آدم وحواء في شجرته المباركة؟ النهي أسبق دائما من الأمر وأشد أهمية، ففي فعله يحدث الجرم أو الخلل أو المعصية، أما الأمر المنسي في عدم فعله ضرر أقل، وذنب يجوز تكفيره أو تداركه".

في إحدى ليال ديسمبر الثلجية، يتم استدعاء المصور الثلاثيني "بهي" المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس" المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف بهى بمساعدة البدوي أبي عمران ووثائق الدير النادرة العديد من الأسرار الخطيرة.

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