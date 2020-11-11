الليلة.. أمسية شعرية غنائية جديدة بنادى أدب آفاق

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، بمقره الكائن بشارع صبري أبو عليم بوسط البلد٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، الشاعرة ابتسام أبوسعدة والموسيقار فايد عبد العزيز في أمسية شعرية غنائية، وسط نخبة من مثقفي مصر ومبدعي ونقاد نادي الأدب.وابتسام أبوسعدة فلسطينية الأب، مصرية الأم، جزائرية المولد والنشأة٬ وهي عضوة اللجنة التحضيرية لاتحاد كتاب فلسطين فرع القاهرة، وعضوة اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة.نشرت قصائدها ومقالاتها بالعديد من المجلات العربية والمصرية صدر لها ثلاثة دواوين هي: ابتسامات تشرينية، أنوثة مؤجلة، وقبيلة من التعب ــ سر كنعانية.أما الفنان فايد عبد العزيز فقد لحن وغنى لمجموعة كبيرة من الشعراء منهم: فؤاد حداد وفؤاد حجاج وعمر نجم وأحمد علي ومصطفى الجارحي وزينات القليوبي ورجب الصاوي وحمدي موسى ومصطفى مقلد وسعيد شكري، وأصدر من قبل ألبوم «بادوّر عليكي»، ويعد واحدًا من المنحازين للموسيقى العربية والنغم الشرقي الأصيل.الأمسية يديرها الشاعر مصطفى الجارحي، فيما تشرف على فعاليات وأنشطة نادي الأدب الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.