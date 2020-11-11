رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساع فى أستراليا لتغيير كلمة بـ النشيد الوطنى لتمثيل السكان الأصليين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:28 ص
جلاديس بريجيكيان
جلاديس بريجيكيان
وكالات
طباعة
تقود رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية دعوات لتغيير كلمة في النشيد الوطني للبلاد لجعله أكثر شمولًا لأطياف الشعب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت جلاديس بريجيكليان إن الهدف من ذلك هو تمثيل تاريخ السكان الأصليين للبلاد البالغ 60 ألف عام، بشكل أفضل.

وأضافت بيريجيكليان لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لنعترف بعشرات الآلاف من السنين لشعوب الأمم الأولى في هذه القارة".

وتهدف رئيسة وزراء أكثر ولايات أستراليا سكانا إلى دعم حملة لتغيير كلمة في النشيد الوطني من "نحن حديثو العهد وأحرار" إلى "نحن واحد وأحرار".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما نقول إننا واحد وأحرار نعترف بذلك بأننا لسنا حديثي العهد كقارة.. حيث يعود تاريخنا إلى عشرات الآلاف من السنين عندما يتعلق الأمر بالقاطنين البشر".

وقالت إن النشيد تغير من قبل، ويمكن تغييره مجددا.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

أيام زمان

«تعالى علشان تتجوزنى».. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

المستغانمى: المعجم التاريخى للغة العربية إضافة كبيرة لكل الناطقين بها

نشيد الإنشاد على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

الرافدين تطرح صفحات وعبرات من أدب مى الخالد

«صليب موسى» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. غدًا