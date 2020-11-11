مصر وروسيا فى خامس لقاءات العلاقات الثقافية.. اليوم

ضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ يعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بالمجلس الأعلى للثقافة٬ اللقاء الخامس من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم الاحتفاء فيها بالعلاقات المصرية الروسية. بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.وتتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وكلمة السفير عزت سعد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الروسى من بينهم: الدكتورة مكارم الغمري أستاذة الأدب الروسي بكلية الألسن، والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، والدكتور محمد الشافعى المخرج المسرحى، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.بالإضافة إلى معرض فني يقام ببهو المجلس على هامش الأمسية، كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.وروسيا دولة لها خصوصية شديدة جدًا وأصدقاء حقيقيين لمصر، فقد وقفت بجانب مصر في وضع البنية الأساسية للثقافة المصرية منذ الستينيات، ويتذكر جيل الستينيات كيف أنشئت أكاديمية الفنون وما ضمته من فرقة الباليه والكونسرفتوار والسينمات حتى إن المراكب كانت تأتي من روسيا وحاملة عليها الآلات الموسيقية.