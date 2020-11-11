ألمانيا تلغى موسم الكرنفال هذا العام بسبب كورونا

تشهد مدينة كولونيا ومدن ألمانية أخرى احتفالات في الشوارع لبدء موسم الكرنفال الشهير، لكن هذاالعام الأمر مختلف فقد تم إلغاء الفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا في مدينة كولونيا غربيالبلاد، أحد معاقل الكرنفال، حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس عادة كل عام للاستعراضات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في أواخر الشهر الماضي أعلنت عمدة كولونيا هنرييت ريكر حظرًا على شرب الكحوليات في الأماكن العامة ومبيعات الكحول في المتاجر طوال يوم الأربعاء بأكمله، بالإضافة إلى القيود الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.وقالت ريكر: "هذا العام هو مجرد يوم في التقويم مثل أي يوم آخر".وتم نشر مئات من عناصر الشرطة في شوارع المدينة لضمان الالتزام بالقواعد وستكون الاحتفالات عبر الفضاء الإلكتروني إلى حد كبير لموسم 2020.