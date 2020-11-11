اليوم.. مناقشة كتاب «عندما يكتمل البدر» للكاتبة مريم توفيق

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ لقاءًا مفتوحًا لمناقشة كتاب "عندما يكتمل البدر" للكاتبة مريم توفيق. بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والمطران نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بالقاهرة.والكتاب مستوحى من وثيقة الأخوة الإنسانية التي خرجت إلى النور بعد عام ونصف من الجهد المشترك لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ويلقى الضوء على دور الشيخ زايد آل نهيان، في مد جسور المحبة والمودة بين الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول العالم دون تفريق أو تمييز.وتطالب وثيقة الأخوة الإنسانية بالعمل على ترسيخ المواطنة الكاملة وقيمها الثابتة في المجتمع، للمساواة في الواجبات والحقوق، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح "الأقليات" الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر على استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم.