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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

المنسى قنديل يناقش «طبيب أرياف» بمكتبة ديوان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:53 ص
محمد المنسي قنديل
محمد المنسي قنديل
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة٬ في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ لقاءً ثقافيًا بعنوان "كاتبان وكتاب"، ويشارك فيه كل من الكاتب الروائي محمد المنسي قنديل والكاتبة الروائية الدكتورة رشا سمير٬ حيث يتناول مناقشة رواية المنسي قنديل "طبيب أرياف" والمناقشة ستذاع لايڤ على صفحة ديوان على الفيسبوك.

يذكر أن المنسي قنديل صدرت له أعمال: انكسار الروح٬ قمر علي سمرقند٬ والتي نال عنها جائزة ساويرس عام 2006 كتيبة سوداء٬ يوم غائم في الممر الغربي٬ ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية في البوكر العربية عام 2010، وحديثا صدرت له رواية "طبيب أرياف".

يأتي هذا بالإضافة إلى أعمال: آدم من طين٬ عشاء برفقة عائشة٬ تفاصيل الشجن في وقائع الزمن٬ لحظة تاريخ٬ أنا عشقت٬ وقائع عربية٬ شخصيات حية من الأغاني، وللأطفال أصدر كتب: يهودي في بلاط النعمان٬ وحكايات صغيرة لريم٬ ورحلة إلى أرض الأفكار٬ وسندباد في جزيرة القرنفل وغيرها.

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