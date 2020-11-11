الصين: 17 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة جرى تسجيلها في أنهوي، وهي الأولى في الإقليم الواقع بشرق الصين منذ 27 فبراير، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 15 إصابة بلا أعراض، نزولا من 25 حالة مماثلة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86284 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.