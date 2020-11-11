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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجنائية الدولية تدين استخدام الألغام ضد المدنيين فى ليبيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:31 ص
الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
وكالات
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دانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت عبر الفيديو، الاستخدام المتزايد للألغام والعبوات الناسفة ضد المدنيين في ليبيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قالت: "تلقينا معلومات مؤكدة تشير إلى استخدام متزايد للألغام والعبوات الناسفة المصنعة محليا ضد المدنيين"، فيما تجري أجهزة المحكمة تحقيقات في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وتحدثت بنسودة عن تقارير تفيد بـ"زرع ألغام وعبوات ناسفة مصنعة محليا في مرائب للسيارات ومطابخ وغرف نوم ومنازل المدنيين".

وتابعت: "كثير من المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم التي غادروها هربا من المعارك سقطوا بين قتيل وجريح لأن منازلهم كانت مفخخة"، مذكرة بأن "استخدام الألغام ضد المدنيين يعد جريمة"، وفق القانون الدولي.

واتفق طرفا النزاع في ليبيا في أكتوبر الماضي على وقف إطلاق النار، وباشرا مطلع الأسبوع الحالي محادثات سياسية في تونس برعاية الأمم المتحدة ترمي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة وتنظيم الانتخابات.

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