الادعاء يطالب بالسجن المؤبد للمدان باغتيال رفيق الحريرى

طالب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالسجن المؤبد لسليم عياش المدان في القضية قبل نحو 3 أشهر.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" استمع قضاة المحكمة الدولية إلى مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.وقال المدعي نايجل بافواس للمحكمة: "أشد عقوبة لدى المحكمة هي السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن الادعاء يرى أن "هذا هو الحكم العادل والمناسب الوحيد" للمدان.وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابي الأخطر الذي يقع في الأراضي اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابيا.ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس الماضي عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في "حزب الله"، اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في فبراير عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.