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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: 80% من الأمريكيين يعتبرون بايدن فائز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن نحو 80% من الأمريكيين يعتبرون أن الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيبسوس" خلال الفترة بين السبت والثلاثاء، إلى أن 79% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع بعتبرون بايدن الفائز.

وقال 13% من المشاركين في الاستطلاع إن نتائج الانتخابات لم تحدد بعد، بينما اعتبر 3% الرئيس الحالي دونالد ترامب فائزا في الانتخابات، وقال 5% إنهم لا يعرفون من هو الفائز.

واعتبر 72% من الأمريكيين أن المرشح الخاسر يجب أن يعترف بخسارته كما أعرب 60% عن ثقتهم بأن انتقال السلطة سيكون سلميا.

ويأتي ذلك فيما اعتبرت معظم وسائل الإعلام المتابعة للانتخابات الأمريكية جو بايدن الفائز فيها، وتلقى بايدن التهاني من العديد من القادة الأجانب، بينما لم يعترف دونالد ترامب بهزيمته ورفع عدة دعاوى قضائية بشأن نتائج فرز الأصوات.

ولا تزال نتائج الانتخابات في 3 ولايات مجهولة، لكن بايدن قد تجاوز العدد الأدنى من أصوات المجمع الانتخابي الضرورية للفوز (270 صوتا)، حيث حصل على 279 صوتا مقابل 214 لترامب، حسب تقديرات مؤسسة "إيديسون" للأبحاث.

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