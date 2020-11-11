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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 وإصابة العشرات فى اشتباكات بساحل العاج

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
اشتباكات بساحل العاج
اشتباكات بساحل العاج
وكالات
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قتل 3 أشخاص واصيب 34 في اشتباكات عنيفة، في معقل للمعارضة جنوب ساحل العاج على خلفية تصاعد التوتر في أعقاب الانتخابات الرئاسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أوضح مصدر في الشرطة أن الاشتباكات تمت بالمناجل والأسلحة النارية.

ووقعت الاشتباكات في بلدة مباتو بعد احتجاجات لأنصار المعارضة في المنطقة، أدت إلى مواجهة مع السكان الموالين للرئيس الحسن واتارا، الذي فاز في انتخابات 31 أكتوبر بأغلبية ساحقة عقب مقاطعة المعارضة.

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