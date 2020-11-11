ظريف: مستقبل الاتفاق النووى يعتمد على واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على سلوك الولايات المتحدة، وإيران بانتظار خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لفت ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى أن "الشخصيات مهمة بالتأكيد، لكن ما يهم هو السلوكيات والأفعال، وإيران تنتظر رؤية هذه التصرفات من الإدارة الأمريكية الجديدة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده أكد أول أمس الإثنين، أنه "لا يمكن التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، وهذا الموقف لا يتغير بتغير الأفراد في واشنطن".