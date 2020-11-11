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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مادورو يعلق على سير اختبار لقاح «سبوتنيك v» الروسى فى فنزويلا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:20 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن اختبارات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تسير بشكل جيد للغاية في فينزويلا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال في مؤتمر صحفي: "تجارب اللقاح الروسي تسير بشكل جيد للغاية. سننتظر حتى نهاية الاختبارات لتقديم نتائج دقيقة... كل شيء على ما يرام".

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن تطعيم مواطني بلاده سيجري على أساس مجاني.

وسبق أن أعلنت كاراكاس أنها تسلمت في أكتوبر الماضي الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، وأشارت إلى أن حوالي ألفي شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية لهذا المصل.

وروسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا أطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا بأول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.

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