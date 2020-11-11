ماكرون يطالب بحجب المحتويات الخطيرة فى الإنترنت

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على تمسكه بمحاربة دعاية الإرهاب، وشدد على ضرورة حذف المحتويات الخطيرة في الإنترنت خلال ساعة واحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار ماكرون في حديث بعد قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، إلى أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي فضاء للحرية، لكن يبقى الأمن مطلوبا فيها.وأضاف: "لا يمكن أن تصبح ملاذا للذين يدوسون على قيمنا ويسعون للتأثير على الناس بمساعدة الدعاية القاتلة ".