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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تفرض حظرا للتجول على المسنين فى أنقرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
تركيا تفرض حظرا للتجول
تركيا تفرض حظرا للتجول
وكالات
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فرضت السلطات التركية في العاصمة أنقرة حظر تجول بشكل جزئي على المواطنين ممن في سن الـ65 عاما وما فوق، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضح بيان صادر عن مجلس حفظ الصحة العامة في أنقرة، أنه "تقرر حظر خروج الأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق إلى الشوارع من الـساعة 4 عصرا حتى الـساعة 10 من صباح اليوم التالي في أنقرة".

وأضاف: "سيكون بوسع المعنين بالأمر التجول بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا من كل يوم، شريطة ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي".

واستثنى القرار فئات محددة مثل "الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين"، شريطة إبراز وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي وما شابه.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في تركيا 399 ألفا و360 حالة، تعافى منهم 342 ألفا و501، فيما توفي 11 ألفا و59.

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