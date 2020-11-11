أنغام تطرح ألبوم «مزح».. الليلة

تستعد المطربة أنغام طرح ألبومها الخليجي الجديد الذي يحمل عنوان "مزح" بالأسواق مساء اليوم الأربعاء وعبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات الرسمية عبر يوتيوب، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.ويحتوي ألبوم "مزح" على عدد من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف"، ويضم عددا من كبار صناع الأغنية الخليجية من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم سعود بن عبدالله، بدر بنون وقوس والجادل، وخالد عز وبشار سلطان ورأفت.وكانت أنغام أحييت حفل غنائي كبير يوم الجمعة الماضي بالمسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، ويعد هذا الحفل هو الأول لأنغام في مصر بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث تحضر عددا من المفاجآت للجمهور في هذا الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.