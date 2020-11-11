هواوى تقرر بيع هونور بسبب العقوبات الأمريكية

لم تستطع شركة هواوي العملاقة للاتصالات السلكية واللاسلكية تحمل العقوبات الأمريكية، وقررت بيع شركة هونور التابعة لها مقابل 15.2 مليار دولار في نوفمبر.وذكرت وكالة "تاس" أن الشاري هو كونسورتيوم بقيادة شركة توزيع الهواتف الذكية Digital China.وتشارك في الصفقة كذلك، شركات استثمارية مدعومة من سلطات مدينة شنتشن، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة هواوي.وقالت المصادر، إنه سيتم كذلك بيع العلامة التجارية نفسها وأقسام البحوث والتصميم وسلاسل التوريد.وتخطط شركة هونور للاحتفاظ بمعظم فريق إدارتها وسبعة آلاف موظف، وكذلك الدخول إلى البورصة في غضون ثلاث سنوات.ويقول الخبراء إن بيع هونور يشير إلى أن هواوي لا تأمل في أي تغييرات سريعة، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة.