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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الكونجرس يتولى رئاسة بيرو بعد عزل فيزكارا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:24 ص
مانويل ميرينو
مانويل ميرينو
وكالات
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أدى رئيس الكونجرس في بيرو مانويل ميرينو اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد في أعقاب عزل الكونجرس رئيس الجمهورية مارتين فيزكارا بتهم فساد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، في كلمة ألقاها بعد أداء اليمين، تعهد ميرينو المنتمي إلى حزب "العمل الشعبي" المحسوب على يمين الوسط، باحترام الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في 11 أبريل المقبل.

وقال: "ليست هناك الآن أي مناسبة للاحتفال بها، وهذه لحظة صعبة للبلاد، والتزامنا الأول أمام البلاد هو التأكيد على تعهداتنا الديمقراطية واحترام جدول الانتخابات".

وسيبقى ميرينو رئيسا مؤقتا لبيرو حتى يوليو 2021.

ويأتي ذلك بعد تصويت الكونجرس بالأغلبية لصالح قرار عزل فيزكارا الذي كان يشغل منصب الرئيس منذ مارس 2018 في ثاني محاولة لعزله خلال شهرين.

وكان فيزكارا معروفا بحملاته واسعة النطاق ضد الفساد قبل وبعد توليه الرئاسة، والتي طالت عائلة فوجيموري ذات النفوذ السياسي الكبير في البلاد وبعض حلفائها السياسيين.

وأثار عزل فيزكارا، الذي تمتع بشعبية عالية، موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد واستخدمت الشرطة في العاصمة ليما الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ووصف جورج فورسايت، أحد الشخصيات المعارضة البارزة في البلاد، ما حدث بأنه "انقلاب".

وانتقد فيزكارا قرار عزله معبرا عن قلقه، حيث تفتقد حكومة ميرينو إلى الشرعية، حسب رأيه.

وكان أيضا رد فعل الأسواق على قرار عزل فيزكارا سلبيا، حيث هوى سعر صرف العملة الوطنية، السول البيروفي، أمام الدولار الأمريكي بـ1.42% خلال يوم واحد، ليصل إلى 3.63 سول مقابل الدولار، ما يعتبر أدنى مستوى له منذ 18 عاما.

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