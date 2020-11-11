البرازيل تكشف سر تعليق اختبار لقاح كورونا الصينى

ذكرت قناة "تي في كالتورا" البرازيلية أن الحدث الخطير الذي دفع منظمة الصحة البرازيلية لتعليق تجارب لقاح كورونا الذي طورته شركة Sinovac الصينية، كان انتحار متطوع خضع للقاح.وقالت القناة "إنها اطلعت على تقرير الطبيب الشرعي للمنتحر، وأن التقرير يؤكد انتحاره".وكانت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "Anvisa" قد علقت التجارب على لقاح "Coronavac" المضاد لفيروس كورونا، الذي طوره المختبر الصيني Sinovac، بسبب ما وصفته بـ"حادث جدي" وقع.وعادة يقال إن "الحادث خطير أو جدي"، إذا وقعت وفاة أو ظهر احتمال الفعالية المميتة، أو ظهور إعاقة، أو نقل إلى المستشفى، أو انتقال العدوى عبر جهاز طبي، أو وقوع حدث سريري هام.