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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

منى زكى تكشف كواليس «الصندوق الأسود» لـ منى الشاذلى.. الجمعة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:54 ص
منى زكى
منى زكى
منار إبراهيم
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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، خلال الحلقة المقبلة من برنامج "معكم" الذي يعرض على شاشة قناة cbc، الفنانة منى زكي، وذلك يوم الجمعة المقبلة.

وتتحدث "منى"، خلال الحلقة، على تفاصيل وكواليس فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، الذي يعرض خلال الفترة الحالية بالسينمات، كما تكشف عن أعمالها الفنية المقبلة، بالإضافة إلى تحدثها عن العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية.

فيلم "الصندوق الأسود" قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى.

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