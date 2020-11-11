رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيويورك تايمز»: الديمقراطيون سيحتفظون بأغلبية «النواب» الأمريكى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:25 ص
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
وكالات
طباعة
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي حصل على 218 مقعدًا ضروريًا في النواب الأمريكي ما يمكنه من السيطرة في المجلس، مستشهدة بنتائج حساباتها الخاصة.

وحسب الصحيفة، فإن "الديمقراطيين فازوا بمقعد واحد فقط في الانتخابات من الحزب الجمهوري، لكنهم خسروا 6 مقاعد على الأقل، من المجموع".

من جهتها، أشارت قناة "فوكس نيوز"، إلى أن "الديمقراطيين حصلوا حتى الآن على 215 مقعدا في مجلس النواب الأمريكي، بينما حصل الجمهوريون على 201 مقعد فقط".

وتوقعت القناة الأسبوع الماضي، أن "الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن "يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية".

موضوعات متعلقة

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

استقواء الإخوان بأوباما.. طرحهم للحكم بعد مبارك ومنصة رابعة تهتف للبيت الأبيض

بومبيو: أمريكا ستشهد ولاية ثانية لترامب بغض النظر عن الفائز

«الصحة»: اعتماد معاملنا كأول معامل الشرق الأوسط لإجراء تحاليل كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

«شيكابالا» يحسم اعتزاله بعد «نهائى إفريقيا»

أيام زمان

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة

عاطف عبيد: الباز ينحو للتجريب في «الزينة».. والرواية لها متعة خالصة