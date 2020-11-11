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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين فهمى يكشف أسراره فى «السيرة».. الجمعة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
حسين فهمي
حسين فهمي
دعاء عبد المقصود
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تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني النجم حسين فهمي، في سادس حلقات برنامج "السيرة"، ويتم عرض الحلقة على جزئين، يتم إذاعتها يومي الجمعة والسبت المقبلين، في تمام الساعة 11 مساءً.

وطرحت قناة dmc البرومو الرسمي للحلقة استعدادا لعرضها، حيث يكشف حسين فهمي، خلالها، أسرارا مختلفة من حياته الفنية والشخصية وأهم المحطات التي مر بها طوال مشواره الفني حتى الآن، إضافة إلى كواليس لم يسمعها المشاهد من قبل.

وانطلق البرنامج مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث استضافت خلاله الإعلامية وفاء الكيلاني عددًا من نجوم الفن والغناء في الحلقات السابقة منهم أحمد السقا ونيللي كريم وهاني شاكر ويسرا وأمير كرارة، ولاقت حلقاته نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة خاصة وأن البرنامج تقوم فكرته على طريقة كتابة الضيف لمذكراته وسيرته الذاتية وكشف العديد من الأسرار التي لا يعلمها المشاهد من خلال الأسئلة التي تطرحها وفاء الكيلاني على الضيف.

يذكر أن آخر البرامج التي قدمتها وفاء الكيلاني على الشاشة هو برنامج "تخاريف"، الذي عُرض على شاشة قناة "إم بي سي" العام قبل الماضي.

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