سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11-11-2020

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-11-2020 وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-11-2020البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصربلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةبينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى CIBوشهد فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوتداول فى البنك العربي الأفريقي 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك عودهووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».