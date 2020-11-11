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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 11-11-2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:06 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، اليوم الأربعاء 11-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث تباين سعر الدرهم في مستهل التعاملات صباح اليوم الأربعاء في كافة البنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 11-11-2020

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

وجاء في بنك مصر جاء بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

وبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك عوده

وحقق في بنك عوده 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن العملة الإماراتية يرمز إليها رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، 50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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