سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 11-11-2020

يقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، اليوم الأربعاء 11-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.وعلى المستوى المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث تباين سعر الدرهم في مستهل التعاملات صباح اليوم الأربعاء في كافة البنوك المحلية والأجنبية.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 11-11-2020البنك المركزي المصريسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك مصروجاء في بنك مصر جاء بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليوجاء سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.بنك بلوموسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.بنك عودهوحقق في بنك عوده 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن العملة الإماراتية يرمز إليها رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، 50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.