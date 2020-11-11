وفاء عامر تقترب على الانتهاء من «هي» وتجهز لمسلسل رمضان

اقتربت الفنانة وفاء عامر على الانتهاء من تصوير كافة مشاهد مسلسل "هي" والتي تشارك في بطولته بجانب شقيقتها الفنانة آيتن عامر، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي الجاري.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل أنهوا ما يقرب من 90% من مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المخرج محمد النقلي يكثف ساعات تصوير العمل ودخل بأبطال المسلسل في معسكر مغلق سعيًا منه للانتهاء من كافة مشاهد العمل.من جهة أخرى، تستعد وفاء عامر للمشاركة في بطولة مسلسل جديد خلال شهر رمضان المقبل، بعدما تعاقدت عليه خلال الفترة الماضية بعنوان "للسيدات فقط" كأسم مؤقت، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الشهر المقبل، بينما تعلن عن كافة تفاصيله خلال أيام.