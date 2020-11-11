الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "زهرة اللوتس" فى السابعة من مساء غدًا الخميس على مسرح متروبول بالعتبة.وقال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن الفرقة تعيد تقديم عرض "زهرة اللوتس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.البطولة للفنانين "سيد جبر، إيناس نور، حمدي العربي، منصور عبد القادر، فادي خفاجة، جنا هشام عطوة"، أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان إيهاب حمدى، مادة فيلمية محمد الجباس، ماسكات مجدى ونس، أزياء مروة عودة، استعراض شريف راضى، إضاءة أبوبكر الشريف، ديكور حازم شبل، تأليف طارق مرسي، إخراج محمد حجاج.