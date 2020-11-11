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فن

محمود زيدان يشارك فى معرض الشارقة بـ«كانت عذراء»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
كانت عذراء
كانت عذراء
منار إبراهيم
طباعة
يشارك الكاتب محمود زيدان فى معرض الشارقة الدولى للكتاب في دولة الإمارات بمجموعة قصصية بعنوان "كانت عذراء"، وذلك فى جناح دار النخبة للنشر والطباعة والتوزيع بقاعة 4 جناح رقم f - 16، ضمن الكتاب المشاركين فى المعرض لأول مرة بأعمال إبداعية.

ودأب محمود زيدان على تكثيف نشاطه وأعمال برع فيها على أكثر من مستوى إبداعي، حيث تجسد قصصه في "كانت عذراء"، سردا جنوبيًا يجرى على لسان الكاتب في محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التي تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التي تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية في السرد.

ويحمل عنوان المجموعة "كانت عذراء" دلالة الرمز الذي ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة، في ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التي تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.

وتتناول قصص الكاتب قضايا متنوعة ما بين الاجتماعية والإنسانية والذاتية وتدور أغلب أحداثها بالقرية المصرية، حيث ينقل فيها تفاصيل حياة الناس هناك والآمال والآلام التي يعيشها أهل الصعيد من الفقر والحرمان والتشرد، ويكشف خلالها عن قضايا مثل الثأر والبخل والخوف وغيرها.

وتتميز قصص محمود زيدان بالواقعية والتنوع في مواضيعها وثراء مضامينها، وكذلك أفكارها العميقة والتي قد ترتفع في كثير من الأحيان إلى مستوى المأساة لتلامس الجرح الكبير بلغة فنية رشيقة راقية وسرد قصصى مشوق، وتدور الكثير من قصصه حول الفقر والتشرد والشقاء والحرمان والحزن والاغتراب الإنسانى.

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