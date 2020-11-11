«فيكتوريا» الأسترالية تسجل صفر إصابات بكورونا لليوم الـ12

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي.وأشارت إلى أنه لا يزال في الولاية 4 حالات نشطة، بينها إصابة مجهولة المصدر، فيما خضع حوالي 20 ألف شخص من سكان الولاية لفحوصات كورونا.وكانت فيكتوريا واحدة من بؤر تفشي الفيروس في أستراليا، وشهدت أكثر من 90 في المئة من الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.