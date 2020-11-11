واشنطن تطلب «معرفة المزيد» عن اتفاق وقف الحرب بـ قره باغ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن أخذت في علمها الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا لوقف الحرب في قره باغ الذي تحقق بوساطة روسية، لكنها تأمل في إطلاعها على فحواه.وأضاف مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس"، أن بلاده تود معرفة المزيد من التفاصيل حول مسار تنفيذه.وقال المصدر: "سنكون سعداء بانتهاء العنف، لكننا حتى الآن لا نستطيع التعليق على تفاصيل محددة حول وقف إطلاق النار أو عن الخطوات اللاحقة".وأشارت واشنطن إلى أنها تدين التصعيد على طول خط التماس في منطقة الصراع في قره باغ بأشد العبارات، وتأسف للخسائر البشرية التي وقعت هناك.