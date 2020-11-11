تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ أواخر أبريل الماضي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا تجاوزت الـ11 ألف شخص، وبلغت 11059 حالة.وسجلت تركيا 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 399 ألفا و360 حالة.وبلغ عدد المرضى بحالة حرجة 3001، بينما تعافى من الفيروس 2215 مصابا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي المتعافين إلى 342 ألفا و501 شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.