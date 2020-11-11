فرنسا تسجل 472 وفاة و31477 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغ 472 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن عدد الخاضعين للعلاج بالمستشفيات بلغ نحو 31477 مصابًا، بينهم 3168 أدخلوا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.