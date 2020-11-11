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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أونتاريو» الكندية تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
كورونا في أونتاريو
كورونا في أونتاريو
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أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية تسجيل 1388 إصابة جديدة إضافية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو رقم قياسي جديد للإصابات ليوم واحد، بجانب 15 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالوباء.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أربعة أيام التي يتم فيها تسجيل عدد قياسي من الحالات اليومية في المقاطعة.

وتدفع الإصابات المؤكدة حديثًا متوسط السبعة أيام (وهو مقياس يساعد في توفير صورة أوضح للاتجاهات طويلة الأجل) إلى 1154 حالة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تفشي المرض في أونتاريو في أواخر يناير الماضي.

ويشمل المجموع 520 حالة أخرى في تورنتو (وهو ثاني أعلى مستوى جديد على التوالي للمدينة)، بالإضافة إلى 395 في منطقة بيل، و100 في منطقة يورك، و72 في منطقة هالتون، و50 حالة في نياجرا.

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