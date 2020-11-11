رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللواء محمد إبراهيم: زيارة السيسى لليونان هامة على المستويين الإقليمى والدولى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
اللواء محمد ابراهيم
اللواء محمد ابراهيم
أ ش أ
طباعة
أكد اللواء محمد ابراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية لليونان تأتي انعكاسًا للسياسة النشطة التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية وتأكيدًا على مدى حيوية الدور المصري وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن إبراهيم، قال في تصريح خاص للوكالة - تعقيبًا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى اليونان-: "إن هذه الزيارة الرئاسية تأتي فى ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات الدولتين خلال الفترة الأخيرة سواء بتوقيع الجانبين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أغسطس الماضي أو كون اليونان أحد الدول الهامة الأعضاء في منتدى شرق المتوسط الذي تحول إلى منظمة إقليمية للغاز تلك المنظمة التي بدأت تحظى بأهمية اقتصادية وتجارية فائقة وأصبح لها ثقلها الإقليمي والعالمي".

ولفت إلى أن العلاقات المصرية اليونانية حظيت خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الاهتمام من جانب قيادات الدولتين في ضوء تعدد القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشعب مجالات التعاون الثنائي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وهو ما يمكن اعتباره نموذجًا ناجحًا ومثالًا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية بين دول متقاربة بل متطابقة في الأهداف والمصالح.

وأضاف إبراهيم "من الواضح أن هناك تفاهمًا واضحًا بين كل من مصر واليونان في مواجهة الأطماع التركية في منطقة شرق المتوسط والتي تصاعدت خلال الفترة السابقة وأدت إلى توتر واضح في العلاقات اليونانية التركية، وفي الوقت الذي تؤيد فيه مصر الموقف اليوناني في هذا الشأن إلا أنها تؤيد أن يتم حل أية خلافات بالطرق السلمية حفاظًا على استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية".

وأشار إلى حرص كل من مصر واليونان على أن تؤدي الزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تشهد زخمًا واضحًا ومتواصلًا إلى دعم مصالح كلتا الدولتين مع الاتجاه إلى مزيد من تطوير العلاقات بينهما في مجالات الاستثمار والطاقة والكهرباء بالإضافة إلى ما سيؤدى إليه ذلك من نتائج إيجابية في مجال إرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أهمية الإشارة إلى أن العلاقات المصرية اليونانية لا تنفصل في جزء هام منها عن العلاقات المصرية القبرصية، حيث كانت مصر حريصة منذ شهر نوفمبر عام 2014 على بلورة آلية ثلاثية يجتمع في إطارها زعماء الدول الثلاث لدعم المصالح المشتركة بين دولهم وتم عقد القمة الثامنة بين القيادات المصرية واليونانية والقبرصية في أكتوبر الماضي والتي أدت إلى مزيد من التفاهم بين الدول الثلاث في كافة القضايا التي تمت مناقشتها سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه:"بالتالي فإن التحرك المصري الناجح على المستوى الخارجي يعكس في جوهره مدى صلابة الموقف الداخلي المصري خاصة وأن حرص القيادة السياسية على الجانب الإقتصادي والاستثماري في كافة التحركات الخارجية يهدف ليس فقط إلى تأكيد أهمية الدور المصري ولكن يهدف أيضًا إلى دعم الموقف الداخلي وجهود التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة المصرية".

موضوعات متعلقة

حبس صالح جمعة بتهمة التشاجر مع زوجته بالتجمع

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أسعار الذهب فى مصر.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 10-11-2020

«علمية كورونا» تصدر بروتوكول العلاج الرابع الخميس المقبل

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

زيادة طفيفة.. الصحة: 14 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

«شيكابالا» يحسم اعتزاله بعد «نهائى إفريقيا»

مصممون يونانيون يشاركون في مبادرة لدعم متضرري انفجار بيروت

أيام زمان

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة

عاطف عبيد: الباز ينحو للتجريب في «الزينة».. والرواية لها متعة خالصة