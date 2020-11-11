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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى الأراضى السودانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
اللاجئين الإثيوبيين
اللاجئين الإثيوبيين
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تواصل تدفق المزيد من اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع الدائر داخل إقليم التجراي إلى الأراضي السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن عدد الإثيوبيين الذين وصلوا لمناطق "اللقدي" و"القضيمة" و"حمداييت" داخل الحدود السودانية، وصل إلى أكثر من، 6 آلاف إثيوبي، لافتة إلى أن العالقين بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في انتظار العبور لدخول الأراضي الآمنة داخل العمق السوداني في تزايد مستمر.

ونقلت مصادر في وكالة السودان للأنباء عن مصادر في معتمدية اللاجئين، قولها إنها تتوقع دخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف (شرق السودان)، الأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات معسكر "الشجراب"، مشيرة إلى أهمية إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة وتحرك السلطات الاتحادية لإقامة المعسكرات في ظل انعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق بالحدود الشرقية.

ومن المقرر أن تتفقد لجنة أمن الولاية الأربعاء الأوضاع في منطقة "اللقدي" الحدودية بمحلية الفشقة.

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