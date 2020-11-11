سفير جورجيا يشيد بالإجراءات الاحترازية بمنشآت الغردقة

أشاد الكسندر نالباندوف، سفير جورجيا لدى القاهرة، بالإجراءات الاحترازية بالمنشآت السياحية بمدينة الغردقة.وذكر بيان للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر،أن ذلك جاء خلال قيام السفير بجولة داخل متحف الغردقة للآثار، تفقّد خلالها معروضات المتحف المتنوعة الفريدة من حقبات تاريخية متعددة "فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية، ومصري حديث"، إضافة إلى المعرض الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ آمون والإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة داخل المتحف.كما تفقد السفير مطار الغردقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، منذ وصول الطائرة وركوب الأتوبيسات وصالات الوصول والقيام بقياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الإرشادية بصالات الوصول، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تعقيم الركاب والحقائب بمواد التعقيم في أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.كما استمع سفير جورجيا لشرح مسئولي الحجر الصحي بمطار الغردقة، وأشاد بدورهم في توفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الحجر الصحي، مع ضرورة التأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـPCR لجميع الركاب القادمين وعمل التحليل بمنطقة الحجر الصحي بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.واستكمل السفير جولته التفقدية بزيارة بعض الفنادق السياحية للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وإجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة وفقًا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان وتطبيق عملي من قبل العاملين بخدمة الغرف، وما يتم تطبيقه في خدمة الغرف من إجراءات وكيفية التعامل في حالة وجود حالات إيجابية بمكان الحجر الصحي والاطمئنان حول توفير كافة الاحتياجات بغرف الحجر.ومن جانبه، أشاد السفير بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية إلى مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.