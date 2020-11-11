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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تنتقد رفض منح تأشيرات أمريكية لخبراء روس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:42 ص
دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي
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انتقد دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، رفض واشنطن إصدار تأشيرات لخبراء من روسيا ودول أخرى، للمشاركة في أعمال هيئة نزع السلاح الأممية.

جاء ذلك في كلمة بوليانسكي أمام اللجنة الأولى للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة "آلية نزع السلاح".

ووصف الدبلوماسي الروسي القرار الأمريكي بـ"التصرف غير اللائق"، معربًا عن أسفه لأن عمل إحدى الركائز الأساسية لآلية نزع السلاح قد تعطل منذ عامين.

وقال إن السبب في ذلك هو استمرار واشنطن في تسييس قضايا نزع السلاح ومحاولاتها بدلًا من ذلك الضغط بشكل فظ على وفود لا تعجبها.

وأشار بوليانسكي إلى أن السلطات الأمريكية لم تصدر منذ سنوات تأشيرات لكبار خبراء الوفد الروسي، ووفود عدد من الدول.

وشدد على أن واشنطن بتصرفها هذا، "تنتهك بشكل صارخ التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 وتتجاهل عددًا من البنود الرئيسية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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