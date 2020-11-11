أبرزها «الشماسى والثلج».. حرف ومنتجات تودع السوق مع دخول الشتاء



في كل عام بالتزامن مع تعاقب فصول السنة الأربعة، تظهر منتجات وحرف على حساب الأخرى، وترى بعض المتاجر تعلوا صيحاتها ويكثر زبائنها وتمتلئ بالصخب، ومع مرور الأيام يسيطر عليها الهدوء وتنطفئ أنوارها، فماذا يفعل أصحاب الحرف الصيفية في وقت الشتاء، والعكس؟.



وترصد "الدستور" أبرز البضائع التي تودع السوق مع حلول فصل الشتاء

الشماسي

الشماسي



يقول "إبراهيم"، أحد العاملين في صناعة وتسويق الشماسي بمنطقة الدرب الأحمر، إن هذه الفترة من كل عام تمثل فترة صعبة للعاملين بهذه الصناعة، حيث يمثل فصل الشتاء فترة رقود لها، ما يجبر العديد من العاملين للجلوس في المنزل بدون عمل، فكما هو معروف أن هذه الصناعة صناعة موسمية تنتعش في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب بشكل كبير عليها من قبل الشواطئ والمنتجعات والأفراد.



وأضاف: "يكون ذروة الموسم شهر مارس من كل عام، لكن هذا العام كان استثنائيا، حيث ولأول مرة يتوقف الموسم الذي ننتظره من العام للعام بسبب الغلق الذي حدث إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن جاء الفرج في وقت حرج في شهر أغسطس، ومع إعادة الفتح وعودة الحياة من جديد، لكن بالتأكيد لم يعوض الموسم الضائع بسبب قلة الطلب.



وعن فصل الشتاء، أشار "إبراهيم" إلى أن الصناعة فيه تكون شبه معدومة، ويقتصر فتح الورش فقط على الصيانة والصناعة البسيطة استعدادا لفصل الصيف.



العصائر

العصائر والمثلجات



للعصائر والمثلجات، وخاصة عصير القصب، عشق خاص في قلوب المصريين، حتى في الآونه الأخيرة سيطر عصير القصب على «التريند» في وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر عن عشقه المصريون بعبارة "أكاد من فرط الجمال أذوب" للمنشد الكبير ياسين التهامي، لكن يأتي الشتاء بما لم تشته السفن ويقل الإقبال عليه بشكل ملحوظ.



وقال ممدوح ماهر، أحد العاملين بمحل بيع عصير القصب، إن صناعته تتأثر بشكل كبير في موسم الشتاء، فتعتبر صناعة موسمية من الدرجة الأولى، بسبب برودة الطقس وعدم تحمل البعض لتناول العصائر والمثلجات بشكل كبير، ما يجعلنا نعتمد على ما جنيناه في الصيف ليعوض رقود الشتاء.



صناعة الثلج

صناعة الثلج

يقول محمد على، عامل بصناعة وبيع ألواح الثلج، إن تأثر الحرفة سلبا بفصل الشتاء شيء بديهي، ففي الأساس يسعى إليه بائعي الأسماك واللحوم والخضار والفاكهة والعصائر، وخاصة فى فصل الصيف؛ لحفظ سلعهم من الفساد في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس الشديدة، وهو ما يمثل انتعاشا كبيرا للصناعة، ومع قدوم الشتاء لا يحتاجه التجار ويكون الإقبال عليه ضعيفًا بسبب برودة الطقس الربانية، ما يجعل البعض من العمال يعمل في هذه الحرفة بشكل موسمي ويهجرها في الشتاء ليبحث عن أخرى تساعده على كسب قوت يومه.

