رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها «الشماسى والثلج».. حرف ومنتجات تودع السوق مع دخول الشتاء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
صناعة الثلج
صناعة الثلج
حسام عسل
طباعة

في كل عام بالتزامن مع تعاقب فصول السنة الأربعة، تظهر منتجات وحرف على حساب الأخرى، وترى بعض المتاجر تعلوا صيحاتها ويكثر زبائنها وتمتلئ بالصخب، ومع مرور الأيام يسيطر عليها الهدوء وتنطفئ أنوارها، فماذا يفعل أصحاب الحرف الصيفية في وقت الشتاء، والعكس؟.

وترصد "الدستور" أبرز البضائع التي تودع السوق مع حلول فصل الشتاء
الشماسي
الشماسي
الشماسي

يقول "إبراهيم"، أحد العاملين في صناعة وتسويق الشماسي بمنطقة الدرب الأحمر، إن هذه الفترة من كل عام تمثل فترة صعبة للعاملين بهذه الصناعة، حيث يمثل فصل الشتاء فترة رقود لها، ما يجبر العديد من العاملين للجلوس في المنزل بدون عمل، فكما هو معروف أن هذه الصناعة صناعة موسمية تنتعش في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب بشكل كبير عليها من قبل الشواطئ والمنتجعات والأفراد.

وأضاف: "يكون ذروة الموسم شهر مارس من كل عام، لكن هذا العام كان استثنائيا، حيث ولأول مرة يتوقف الموسم الذي ننتظره من العام للعام بسبب الغلق الذي حدث إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن جاء الفرج في وقت حرج في شهر أغسطس، ومع إعادة الفتح وعودة الحياة من جديد، لكن بالتأكيد لم يعوض الموسم الضائع بسبب قلة الطلب.

وعن فصل الشتاء، أشار "إبراهيم" إلى أن الصناعة فيه تكون شبه معدومة، ويقتصر فتح الورش فقط على الصيانة والصناعة البسيطة استعدادا لفصل الصيف.
العصائر
العصائر
العصائر والمثلجات

للعصائر والمثلجات، وخاصة عصير القصب، عشق خاص في قلوب المصريين، حتى في الآونه الأخيرة سيطر عصير القصب على «التريند» في وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر عن عشقه المصريون بعبارة "أكاد من فرط الجمال أذوب" للمنشد الكبير ياسين التهامي، لكن يأتي الشتاء بما لم تشته السفن ويقل الإقبال عليه بشكل ملحوظ.

وقال ممدوح ماهر، أحد العاملين بمحل بيع عصير القصب، إن صناعته تتأثر بشكل كبير في موسم الشتاء، فتعتبر صناعة موسمية من الدرجة الأولى، بسبب برودة الطقس وعدم تحمل البعض لتناول العصائر والمثلجات بشكل كبير، ما يجعلنا نعتمد على ما جنيناه في الصيف ليعوض رقود الشتاء.
صناعة الثلج
صناعة الثلج
صناعة الثلج
يقول محمد على، عامل بصناعة وبيع ألواح الثلج، إن تأثر الحرفة سلبا بفصل الشتاء شيء بديهي، ففي الأساس يسعى إليه بائعي الأسماك واللحوم والخضار والفاكهة والعصائر، وخاصة فى فصل الصيف؛ لحفظ سلعهم من الفساد في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس الشديدة، وهو ما يمثل انتعاشا كبيرا للصناعة، ومع قدوم الشتاء لا يحتاجه التجار ويكون الإقبال عليه ضعيفًا بسبب برودة الطقس الربانية، ما يجعل البعض من العمال يعمل في هذه الحرفة بشكل موسمي ويهجرها في الشتاء ليبحث عن أخرى تساعده على كسب قوت يومه.

عمال البناء

يقول خليل سيد، نجار مسلح، إن التقلبات الجوية في فصل الشتاء تؤثر بالطبع على سير عملهم، خاصة وأن دخلهم يعتمد على "اليومية"، "فأحيانا بعد الخروج من المنزل إلى مكان العمل وقبل أن نبدأ نتفاجأ بالتغيرات المناخية وسقوط الأمطار مما يجعلنا غير قادرين على العمل، غير أنها تفسد مواد البناء، ولا تستطيع الصمود تحت زخات المطر، ما يجعلنا نعود إلى حيث أتينا دون عمل ودون الحصول على مصاريف يومنا وذوينا".

موضوعات متعلقة

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

اتحاد الكرة يطالب الأمن بحضور 10 آلاف متفرج بنهائي أفريقيا

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة مكافحة الطفيليات المعوية بالمدارس

image description

مؤتمر الدورة الودية الدولية للمنتخبات

image description

التسوق بالكمامات: «قرّب قرّب يا بيه»

image description

«التمريض» و«الحاسبات» و«التربية» تحصد كأس التميز البيئي من جامعة أسيوط

image description

44 مليون جنيه تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة البرج بدمياط

الأكثر قراءة

انفراد.. «بيراميدز» يحصل على توقيع «ساسي».. وشرط مثير للاعب

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

إصابة عدد من العمال في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالعاشر (صور)

مصرع مواطن وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 11-11-2020

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020

«بوينج» تعلن إلغاءات جديدة لطلبيات شراء الطائرة «737 ماكس»

فيلم «مصر بعيوننا» رؤية جديدة لشباب إعلام عين شمس للمستقبل

أيام زمان

نيازى مصطفى.. أجّر قردًا بـ800 جنيه فى اليوم من السيرك

نيازي مصطفى.. كوكا تركت العالمية من أجله وهذه تفاصيل أزماته

صباح رفضت لأنها راقصة.. وصية بديعة مصابنى التى تجاهلها الجميع

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (4)
ماجد حبته
.. وخامسهم زعيم كوريا الشمالية
منى رجب
مهما كبرت.. الأمل موجود
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «1-2»
المزيد

الثقافة

أسباب اعتذار محمود التهامى عن «الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين»

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الخميس.. عودة «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة