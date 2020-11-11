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الثقافة

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
الروائي سعد الدين
الروائي سعد الدين وهبة
ايهاب مصطفى
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كان الروائي سعد الدين وهبة يستوحي كتاباته من الواقع وأيضًا من خلال المواقف التي يمر بها، حتى أنه رأى بعض الناس يقومون بدفع أتوبيس معطل فكتب مسرحيته "يا سلام سلم"، وغيرها.

وفي حوار أجرته معه مجلة "المجلة" تحدث سعد الدين وهبة عن شخصياته، وكيف يضمها للعمل المسرحي.

ويقول "وهبة": "كثيرًا ما يحدث أن تجبرني إحدى الشخصيات على تواجدها في المسرحية، أو أن تخرج منها شخصيات أخرى، وهناك شخصيات وأفكار تلوح لي من البداية أساسية ومهمة، ثم أجدها تذبل وتنتهي، ولا أندم على هذا ولا أشعر بالفقد، فأنا لا أسجل افكارًا أحتفظ بها في مفكرة مثلا لأنني أعتقد أن الفكرة الثمينة لا تنسى".

وأضاف: "أما ما يتساقط مني أثناء عملية الخلق فلا أهمية له، وإلا ظل كما هو مختزنًا في الذاكرة ليأخذ مكانه الطبيعي في بنية العمل الفني حين يستعديه الفنان".

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الثقافة

سعد الدين وهبة: هناك شخصيات تفرض نفسها علىّ فى المسرحية

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