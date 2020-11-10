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محافظات

إحالة عمال 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:48 م
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط
كتب صلاح حسنى
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أمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجنة متابعة لبعض مراكز الشباب الواقعة في نطاق إدارتي بنها وطوخ بعد تعدد شكاوى المواطنين والشباب من وجود مشكلات وتوقف عددا من الأنشطة وغياب العاملين داخل مراكز الشباب.

ففي إدارة شباب بنها، تمت متابعة مركز شباب أتريب وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، فيما تبين إغلاق مركزي شباب كفر العرب وكفر فرسيس وفرسيس وسندنهور في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب كفر علوان والحدادين والناصرية، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وكذلك «دندنا» لكت تلاحظ غياب العمال وتم متابعة ممارسة نشاط كمال الأجسام به.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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