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الثقافة

شارع ومواقف وقراءة.. دوّامة سعد الدين وهبة مع وحي الكتابة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:27 م
سعد الدين وهبة
سعد الدين وهبة
ايهاب مصطفى
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قال الروائي والمسرحي الراحل سعد الدين وهبة في رد على سؤال كيف تكتب؟:"بأكثر من طريقة، أحيانًا تثب إلى ذهني فكرة تبعثها ظروف خاصة، وهناك واقعة محددة توضح لك كيف يتم الإمساك بالفكرة.

ذات ليلة كنت مع بعض الأصدقاء نشاهد مسرحية "المحروسة"، وبعد العرض جلسنا في أحد المحلات العامة نتحاور كنا نناقش المسرحية، وفجأة وجدتني أحكي حادث وقع لي أيام كنت أعمل بالبوليس وهى واقعة اكتشاف جسم غريب "قنبلة" ثم ضياعه من أحد العساكر، وأثناء حديثي وجدتني لا أحكي هذه الحادثة، وإنما أكتب مسرحية، فسكت وبدأت أعيش الفكرة.

وأحيانًا أرى المشاهد المسرحية أمامي كنت مسافرًا إلى الإسكندرية، ورأيت الأتوبيس المعطّل وهناك ممَن أفزعهم هذا الموقف، لأتنحّى جانبًا وأبدأ أفكر ثم كانت مسرحية سكة السلامة.

ثم هناك الأفكار التي تأتي من المواقف، فمسرحية ياسلام سلم عثرت على فكرتها أولا في كتاب أسئلة "صور ومظالم في عهد المماليك"، حين وجدته يروي قصة الحائط، ثم رجعت إلى كتاب النجوم الزاهرة، وأخذت أقرأ.

في كل هذه الحالات تعيش الفكرة في ذهني مدة طويلة، وأنا من الكُتّاب الذين تعيش معهم الفكرة حية مرتبطة بشخصياتها، وبعد ذلك تكون عملية الكتابة مجرد إملاء وفي أحايين كثيرة أقف مندهشًا أمام ما كتبت، لا أعرف متى كتبته وكيف؟، وذلك حسبما ذكر في مجلة المجلة.

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