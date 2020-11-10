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فن

نهال عنبر تكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:49 م
نهال عنبر
نهال عنبر
حسن أمين
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علّقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار التي رشّحت حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان قائلة: "الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تواصل مع أسرتها والحمد لله طلعت إشاعة زي أي إشاعة بتطلع وأنا شخصيًا من 3 سنوات، وتحديدًا في مطلع يناير طلعولي جنازة وصندوق معرفش ليه؟ والناس قعدت تعزي وأخدوا مقاطع تانية.. وده بقى العادي في حياة الفنانين".

وعزت نهال، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON صدور مثل هذه الشائعات إلى مواقع وصفتها بتحت بير السلم ترغب في تحقيق "ترافيك" وجلب إعلانات على إثر هذه المشاهدات، فتقوم بنشر الخبر ثم تختفي وتابعت: "بترمي الخبر وتختفي ومانعرفش نجيبها، لكن اعتقد سيكون هناك مسلك قانوني إننا نجيبهم ونحَاسبهم".

وواصلت: "بيعلموا مشاهدات وشوية إعلانات ويختفوا وفيه مواقع كويسة بتاخد الأخبار دون التحقق منها وبقول للناس ياجماعة متخدوش الكلام إلا من مصادر معروفة مش عايزة أقول أسامي وفيه مواقع كويسة ومعروفة نقلوا من غير مايتأكدوا".

وتابعت"الحياة الخاصة بالفنان ومرضه من الخصوصيات إنت ملكش حاجة عندي غير فني اللي بقدمه لو شفتني فنيًا في عمل مش مأدّية كويس من حقك تنتقدني إن شاء الله حتى تقول مبعرفش أمثل أو لو شفت حاجة مني كتصرف في مكان رسمي من حقك تعلق، لكن مش من حقك تدخل في حياتي الشخصية".

وردًا على سؤال الحديدي حول رؤية البعض لحياة الشخصيات العامة أنها على المشاع ومن حق الجمهور التعرف على كل التفاصيل حتى لو زواج وطلاق، قالت عنبر: "لو إتجوزت ماشي، لكن اتطلقت ملكش فيه الجواز عشان إعلان، لكن الانفصال أو المرض دي حياتي الشخصية أنا حرة، ده سري وحياتي وأسرتي وأولادي، من حق الفنان الحفاظ على أسرار حياته العائلية تخص بيته مينفعش تخترق بحجة أنه شخصية عامة".

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